مقتل 4 وإصابة آخرين فى حادثى إطلاق نار بالولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. كما أكدت وسائل الإعلام مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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