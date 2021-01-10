روسيا تتخطى 22 ألف إصابة و450 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 22.851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 4.216 إصابة فى العاصمة موسكو، ما يرفع حصيلة إصابات الوباء فى البلاد إلى 3 ملايين و401 آلفًا و954 إصابة مؤكدة.





كما سجلت روسيا التى تحتل رابع أعلى حصيلة إصابات حول العالم، 456 وفاة يومية خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة وفيات الجائحة فى روسيا إلى 61.837 وفاة.

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