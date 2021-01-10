تويتر يغلق حساب برلمانى فرنسى لانتحاله شخصية ترامب

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن "تويتر" علق حساب البرلمانى الفرنسى بسبب مخالفته قواعد الموقع، إذ أن البيانات الشخصية لحساب سونفورجيه تم تغييرها لتشمل بيانات حساب دونالد ترامب الذى تم إغلاقه قبل ساعات من تلك الواقعة.

ونشر حساب النائب الفرنسى خلال هذه الفترة الوجيزة عدة تغريدات منسوبة إلى الرئيس الأمريكى، منها نداء استغاثة مؤلف من كلمة واحدة: "ساعدونى"، كما تم استخدام الحساب المزيف لنشر عدة رسائل بما في ذلك رسالة ظهر فيها ماكرون للتعبيرعن اتفاق كامل مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول دور الصين في انتشار فيروس كورونا، وادعى يواكيم سون فورجيه لاحقًا أنه تم اختراق هاتفه وحسابه.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها النائب الفرنسى مشكلة فى انتحال شخصية سياسى على منصة التواصل الاجتماعى، حيث تم تغيير حساب سون فورجيه فى أبريل الماضى بالمثل، لإبراز اسم وصورة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.