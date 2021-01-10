إندونيسيا تحدد موقعي الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، سويرجانتو تجاهجونو، اليوم الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة شركة الخطوط الجوية الإندونيسية "سريويجايا إير" المنكوبة.
بدوره قال قائد الجيش، هادي تجاهجانتو، إن السلطات تأمل في انتشال الصندوقين قريبا.
وتحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد.
وكانت الطائرة تقل 65 شخصا، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.
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