الرئيس الإندونيسي يعرب عن تعازيه في مأساة الطائرة المنكوبة

أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن خالص تعازيه في ضحايا الطائرة التابعة لشركة الطيران الإندونيسية "سريويجايا إير" التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة "جاكرتا".
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الأحد/ عن ويدودو قوله إن "أمثل الحكومة وجميع الإندونيسيين في التعبير عن خالص التعازي في هذه المأساة".
وأضاف الرئيس الإندونيسي قائلا "نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الضحايا.. ونصلى معا من أجل العثور على الضحايا".. مشيرا إلى أنه طلب من اللجنة الوطنية لسلامة النقل بإجراء تحقيق في الحادث.
وكانت الطائرة من طراز "بوينج 737-500" والتي كانت تحمل على متنها 62 شخصا وفي طريقها إلى مدينة "بونتياناك" عاصمة إقليم "كاليمنتان" قد اختفت من على شاشات الرادار وذلك بعد مرور 4 دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.
وعثر غواصون من البحرية الإندونيسية - في وقت سابق اليوم /الأحد/ - في المياه قرب العاصمة جاكرتا على حطام من الطائرة أثناء عملية بحث وإنقاذ في بحر جاوة بالقرب من جزيرة لانكانج.
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