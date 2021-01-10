الإمارات.. حاكم أم القيوين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. صورة

تلقى الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارات أم القيوين الإماراتية، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلنت الإمارات قبل يومين، أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم وصل 941,556 جرعة.



وكان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الصحة الإماراتي، من أوائل من تلقوا لقاح فيروس كورونا في دولة الإمارات.



وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد 19" لأكثر من 50% من سكان الدولة.



‏هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي 23 ديسمبر الماضي، وصلت إلى دبي أول شحنة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن شحنة لقاح "فايزر" نقلت جوا من بروكسل إلى دبي، عبر رحلة للإمارات للشحن الجوي، التابعة لطيران الإمارات. وأوضح المكتب الحكومي أن الشحنة خزنت في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح.