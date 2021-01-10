اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المرعب .. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، اكتشافها سلالة جديدة تمامًا لفيروس كورونا المستجد، لدى عدد من القادمين إليها من الخارج، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الحكومة اليابانية، إنها بعد قيامها بعمليات البحث والتقصي والتحليلات اللأزمة، اكتشفت وجود السلالة الجديدة في أربعة مسافرين قدموا إليها من البرازيل.

وصرح رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية اليابانية تاكاجي واكيتا، "إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا"، وهو الأمر الذي يقول وفق كلام الوزير البريطاني، إن هناك سلالة قديمة هي الأشد تفشيًا في العالم وهي الصينية التي نشأت وتغيرت في ووهان، والسلالة الثانية البريطانية، والثالثة الجنوب إفريقية، والرابعة النيجيرية -التي يعتقد إنها الأقل خطورة- والخامسة التي تم الإعلان عنها اليوم في اليابان، وهي السلالة البرازيلية.

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية منذ يوم الثلاثاء.

وأعلنت اليابان حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة يوم الخميس، للحد من ارتفاع حالات العدوى بكوفيد-19.

وكان رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، قال في مؤتمر صحفي مؤخرا إن "اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب فيروس كورونا".