الوضع خطير للغاية.. كوفيد -19 ينهش بريطانيا بسلالتي الفيروس

أطلق وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، جرس إنذار كبيرًا بعدما أوضح الحالة الوبائية في بلاده معتبرًا أنها مقلقة للغاية، مع وجود سلالتين لفيروس كورونا المستجد، الأولى كوفيد-19، والثانية المتحورة كوفيد-20، وفق ما ذكرت صحيفة ذا كرونيكل هيرالد.

وكشف هانكوك حقيقة الأوضاع الوبائية في بريطانيا، قائلًا "إنها خطير للغاية".

وقال الوزير: نقوم بتطعيم 200 ألف في اليوم، بغية إعطاء المزيد والمزيد من الناس اللقاح، لحماية أكبر عدد ممكن في وقتٍ قياسي.

وأضاف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد، إن بريطانيا تسعى لزيادة التطعيمات إلى مليوني شخص أسبوعيًا، وهو المعدل المطلوب لتغطية الفئات الأكثر ضعفا بحلول منتصف فبراير.

وتابع "في الوقت الحالي ، يتم تطعيم أكثر من 200000 شخص يوميًا. لقد قمنا الآن بتلقيح حوالي ثلث من تجاوزوا الثمانينيات في هذا البلد، لذلك نحن نحقق تقدمًا كبيرًا ، ولكن لا يزال هناك المزيد من المحاولات للتوسع. وسنفتتح هذا الأسبوع مراكز تطعيم شاملة".