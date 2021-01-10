نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد البطاقة المدنية الكويت ودفع الرسوم اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد البطاقة المدنية الكويت اون لاين، يمكن تجديد البطاقة المدنية الكويت اون لاين من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث أن الحكومة الكويتية تحرص على راحة المواطنين سواء الكويتيين أو الوافدين ولذلك حرصت على وجود خدمات أون لاين تساعد على انجاز الخدمات بشكل أسرع، سوف نتعرف على خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويت اون لاين.

خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويت اون لاين

1. ببعد تسجيل الدخول لموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الرسمي.

2. يتم الانتقال لنظام المغلف الالكتروني، ثم الضغط على زر التجديد لغير الكويتي.

3. يتم ادخال الرقم المدني بشكل صحيح ثم الرقم التسلسلي في الحقول الموجودة أمامك ومن ثم الضغط على استمرار.

4. قم بكتابة رقم الهاتف بشكل صحيح، ومن ثم على ارسال رقم التحقق من أجل التأكيد.

5. سوف تحصل على رسالة على الهاتف قم بكتابة الرقم الموجود بها ومن ثم على زر تأكيد.

6. قم بالتأكد من رقم الهاتف والبريد الالكتروني الذي تمت كتابته ومن ثم قم برفع الملفات التي يتك طلبها ومنها صورتم الشخصية.

7. قم بتقديم الطلب وطباعته ولكن بعد التحقق من أنك قمت بكتابة جميع المعلومات بشكل صحيح بالفعل.

طريقة دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية

أما عن دفع تجديد البطاقة المدنية الكويت اون لاين يتم بسهولة عبر الموقع الالكتروني وبدون الحاجة للخروج أو الانتقال لمقر الهيئة ويتم دفع الرسوم من خلال:

1. قم بالدخول لصفحة الدفع للبطاقات المدنية.

2. قم بكتابة رقمك المدني بصورة صحيحة قم الضغط على زر استعلام عن الرسوم.

3. قم بالضغط على أيقونة دفع التي سوف تظهر أمامك على الشاشة بعد ظهور قيمة الرسوم.

4. قم بكتابة معلومات بطاقتك الائتمانية ليتم دفع المبلغ الخاص بالرسوم بسهولة.

بكل سهولة يمكن تسديد قيمة الرسوم المستحقة لتجديد البطاقة المدنية عبر البطاقات الإئتمانية ، لكن قبل دفع الرسوم يجب التأكد من الدخول علي الموقع الخاص بهيئة المعلومات المدنية في نفس الموعد الخاص بالحجز ، حتي يتسني لك التسجيل ووصول رسالة التأكيد قبل مضي موعدها، بعد الدخول علي الموقع الرسمي يرجي الدخول وعمل كافة الخطوات التي سبق ذكرها في مقدمة المقالة.