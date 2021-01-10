حجز مواعيد الاحوال المدنية 1442

إذا أردت إنجاز خدمة ما خاصة بك في مكتب الأحوال المدنية فيمكنك الآن حجز موعد إلكترونيا فقد أتاحت المملكة العربية السعودية للمواطنين من حجز المواعيد إلكترونيا دون التوجه إلى المكتب وخدمة الحجز المتاحة عليك اتباعها لكي تتمكن من التوجه إلى مكتب الاحوال، وإنجاز عملياتك ومعاملاتك الحكومية مثل استخراج هوية جديدة أو تجديد هويتك، واستخراج شهادة الوفاة أو شهادة الميلاد وسجل الأسرة وغيرها من المعاملات وهذه الخدمة التي اتاحتها المملكة للمواطنين قللت من الازدحام والتكدس في مكتب الأحوال وعملت على تسهيل عملية إتمام المعاملات الحكومية. حجز مواعيد الأحوال المدنية يمكنك الحصول على ميعاد إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية:- أولا عليك بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بالضغط على “أبشر لخدمات الفرد”.

ثم اختيار خيار واحد من الخيارات التي سوف تظهر أمامك وهو “الأحوال المدنية”.

بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة بها مضمون حجز موعد بم بإدخال البيانات المطلوبة.

على المتقدم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيم.

بعد ذلك قم بإدخال تاريخ ميلادك وقبل ذلك من اختر التقويم هجري أو ميلادى.

قم بإدخال الرمز المرئي للتحقق وآخر خطوة قم بالضغط على التحقق من بياناتي.

سوف تظهر لك صفحة بها معلومات المعاملات قن باختيار الموعد المحدد واختيار أقرب مكتب أحوال مدنية لك.

قم بتأكيد هذا الموعد وسرعة التوجه في هذا الموعد لإتمام عمليتك بسهولة. حجز موعد الأحوال بدون أبشر يمكنك حجز موعد بدون منصة أبشر من خلال هاتفك المحمول بإتباع الآتي:- قم بإرسال رسالة نصية إلى الرقم التالي 77799 أو رقم 920022133 ثم اختر المعاملة الذي تريد حجز الموعد لها.

سوف يقوم المكتب بالتواصل معك عند الانتهاء من مراجعة البيانات وتحديد موعد التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية. الوسوم

إذا أردت إنجاز خدمة ما خاصة بك في مكتب الأحوال المدنية فيمكنك الآن حجز موعد إلكترونيا فقد أتاحت المملكة العربية السعودية للمواطنين من حجز المواعيد إلكترونيا دون التوجه إلى المكتب وخدمة الحجز المتاحة عليك اتباعها لكي تتمكن من التوجه إلى مكتب الاحوال، وإنجاز عملياتك ومعاملاتك الحكومية مثل استخراج هوية جديدة أو تجديد هويتك، واستخراج شهادة الوفاة أو شهادة الميلاد وسجل الأسرة وغيرها من المعاملات وهذه الخدمة التي اتاحتها المملكة للمواطنين قللت من الازدحام والتكدس في مكتب الأحوال وعملت على تسهيل عملية إتمام المعاملات الحكومية. حجز مواعيد الأحوال المدنية يمكنك الحصول على ميعاد إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية:- أولا عليك بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بالضغط على “أبشر لخدمات الفرد”.

ثم اختيار خيار واحد من الخيارات التي سوف تظهر أمامك وهو “الأحوال المدنية”.

بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة بها مضمون حجز موعد بم بإدخال البيانات المطلوبة.

على المتقدم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيم.

بعد ذلك قم بإدخال تاريخ ميلادك وقبل ذلك من اختر التقويم هجري أو ميلادى.

قم بإدخال الرمز المرئي للتحقق وآخر خطوة قم بالضغط على التحقق من بياناتي.

سوف تظهر لك صفحة بها معلومات المعاملات قن باختيار الموعد المحدد واختيار أقرب مكتب أحوال مدنية لك.

قم بتأكيد هذا الموعد وسرعة التوجه في هذا الموعد لإتمام عمليتك بسهولة. حجز موعد الأحوال بدون أبشر يمكنك حجز موعد بدون منصة أبشر من خلال هاتفك المحمول بإتباع الآتي:- قم بإرسال رسالة نصية إلى الرقم التالي 77799 أو رقم 920022133 ثم اختر المعاملة الذي تريد حجز الموعد لها.

سوف يقوم المكتب بالتواصل معك عند الانتهاء من مراجعة البيانات وتحديد موعد التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية.

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