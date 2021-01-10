خلطات لتنعيم الشعر احصلي على شعر ناعم صحي متألق بطرق طبيعية وآمنة

تبحث العديد من السيدات والفتيات عن خلطات لتنعيم الشعر حتى تمكنهمن من فرد شعرهن بصورة طبيعية دون الحاجة إلى استخدام مواد الفرد الكيميائية أو المكواة الحرارية ولتي تسبب ضرر شديد على الشعر وتضعفه، لذلك ليس هناك أفضل من الوصفات المنزلية المكونة من مواد طبيعية متوفرة في كل مطبخ فتابعينا لتعرفي أفضل تلك الوصفات وكيفية استخدامها للحصول على شعر ناعم صحي.

خلطات لتنعيم الشعر وصفات طبيعية للشعر بالفواكه:

وصفة العسل والأفوجادو:

تمتلك الفواكه العديد من الفيتامينات والمواد المغذية التي يمكنها أن تعطي لشعرك التغذية التي يفتقدها وتكسبه النعومة المطلوبة كل ما تحتاجينه هو:

حبة واحدة من الأفوجادوا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

القليل من زيت الزيتون البكر.

طريقة تحضير الماسك:

اهرسي حبة الأفوجادوا في طبق مناسب الحجم. أضيفي العسل وقلبيه جيداً مع الفاكهه المهروسة حتى تمتزج. أضيفي القليل من زيت الزيتون حتى تكوني خليط متجانس يسهل فرده. قومي بغسل شعرك جيداً لتنظيفه ثم جففيه قليلاً. مشطي شعرك لفك تشابكه ثم قسميه إلى أجزاء. افردي الماسك على شعرك مع الحرص على تغطية جميع خصلات الشعر. اتركي الماسك على شعرك لمدة لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء والشامبو المناسب لشعرك.

خلطة الموز والزبادي:

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والكربوهيدات والأحماض الأمينية بالإضافة إلى الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري للشعر كل ما تحتاجينه هو:

حبة موز واحدة كبيرة.

كوب كبير من الزبادي البلدي.

خطوات تحضير الماسك:

قشري الموزة وقطعيها إلى شرائح. ضعي الشرائح في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي إليها الزبادي. اخلطي المكونات معاً حتى تصبح خليط ناعم. افردي الماس على شعرك وهو رطب ووزعيه جيداً من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة مع لفه. اغسلي شعرك بالماء الفاتر وجففيه ثم سرحيه ورطبيه بالزيت المفضل لديك. تكرر تلك الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.

خلطات زيوت لتنعيم الشعر:

تعد الزيوت من أفضل المكونات والمواد الطبيعية التي تعمل على تغزية الشعر وفرده وعلاج جميع مشاكله

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الجرجير.

خطوات التحضير: