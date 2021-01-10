ضبط إعدادات راوتر هواوي زين موديل B315s_22

شركة زين من أهم شركات الاتصالات في السعودية، حيث تقدم زين خدمات الإنترنت المنزلي وذكرت الشركة عن كيفية ضبط إعدادات راوتر هواوي زين من خلال مجموعة من الخطوات.راوتر هواوي زين
تقدم الشركة إنترنت 4G للعملاء من خلال راوتر هواوي كما تعمل الشركة على تقديم جميع أنواع راوتر هواوي وسرعة الإنترنت التي تقدمها الشركة جعل هناك إقبال عدد كبير من المستخدمين عليها وذلك للمميزات التالية:-
- سرعة الإنترنت المقدم الآن 4G كبير للغاية مقارنة بالسابق 3G.
- أسعار الشركة مميزة ومنخفضة للغاية وتناسب جميع العملاء.
- تغطية الشبكة الواسعة جعل مستخدمي راوتر هواوي زين قادرين على التواصل مع أي دولة بالعالم.
لضبط اعدادات الراوتر من هذا الموديل قم بتنفيذ الآتي:-
- أولا قم بتوصيل هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك بالراوتر المراد ضبط إعداداته.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى إعدادات راوتر هواوي زين من خلال كتابة العنوان وهو رمز الIP وهو 192.168.1.254.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى الراوتر وبعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في المربع الخاص بها وهي تكون كلمة admin وإذا كنت قد أجريت تغيير لها من قبل.
- بعد ذلك إضغط على أيقونة تسجيل الدخول وقم بتغيير الإعدادات المطلوب تغييرها.
- عند انتهاءك من تغيير الإعدادات قم بالضغط على حفظ لحفظ التغييرات التي أجرتها.
- قم بتوصيل الراوتر بالهاتف أو جهاز الحاسوب.
- بعد ذلك قم بكتابة رمز IP وهو192.168.1.1 حتى تتمكن من الدخول إلى إعدادات الراوتر.
- سوف يظهر لك مربع قم بكتابة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك.
- قم بتغيير الإعدادات المراد تغييرها مثل كلمة السر أو إسم الشبكة وبعد الإنتهاء من التغيير قم بالضغط على حفظ .
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شركة زين من أهم شركات الاتصالات في السعودية، حيث تقدم زين خدمات الإنترنت المنزلي وذكرت الشركة عن كيفية ضبط إعدادات راوتر هواوي زين من خلال مجموعة من الخطوات.راوتر هواوي زين
تقدم الشركة إنترنت 4G للعملاء من خلال راوتر هواوي كما تعمل الشركة على تقديم جميع أنواع راوتر هواوي وسرعة الإنترنت التي تقدمها الشركة جعل هناك إقبال عدد كبير من المستخدمين عليها وذلك للمميزات التالية:-
- سرعة الإنترنت المقدم الآن 4G كبير للغاية مقارنة بالسابق 3G.
- أسعار الشركة مميزة ومنخفضة للغاية وتناسب جميع العملاء.
- تغطية الشبكة الواسعة جعل مستخدمي راوتر هواوي زين قادرين على التواصل مع أي دولة بالعالم.
لضبط اعدادات الراوتر من هذا الموديل قم بتنفيذ الآتي:-
- أولا قم بتوصيل هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك بالراوتر المراد ضبط إعداداته.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى إعدادات راوتر هواوي زين من خلال كتابة العنوان وهو رمز الIP وهو 192.168.1.254.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى الراوتر وبعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في المربع الخاص بها وهي تكون كلمة admin وإذا كنت قد أجريت تغيير لها من قبل.
- بعد ذلك إضغط على أيقونة تسجيل الدخول وقم بتغيير الإعدادات المطلوب تغييرها.
- عند انتهاءك من تغيير الإعدادات قم بالضغط على حفظ لحفظ التغييرات التي أجرتها.
- قم بتوصيل الراوتر بالهاتف أو جهاز الحاسوب.
- بعد ذلك قم بكتابة رمز IP وهو192.168.1.1 حتى تتمكن من الدخول إلى إعدادات الراوتر.
- سوف يظهر لك مربع قم بكتابة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك.
- قم بتغيير الإعدادات المراد تغييرها مثل كلمة السر أو إسم الشبكة وبعد الإنتهاء من التغيير قم بالضغط على حفظ .
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