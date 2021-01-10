الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 38 برقم الهوية عبر وزارة العمل السعودية

الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 38، تزايدت معدلات البحث على محركات البحث جوجل خلال الفترة الحالية، عن الإستعلام عن حساب المواطن، والذي ينتظرة محدودي الدخل وعمالة اليومية من المواطنين السعوديين، والجدير بالذكر أن دعم حساب المواطن يصرف من 3 سنوات وفي موعد شهري وهو العاشر من كل شهر ميلادي، حيث أنه دعم مجاني مقدم من الحكومة السعودية لمواطنيها الذين لا يمتلكون قوت يومهم ولا يقدرون على تحمل أعبائهم المعيشية، فجاءهم دعم حساب المواطن والذي يصرف من خلال وزارة العمل السعودية برقم الهوية، لتخفيف العبء ومساعدتهم في الحياة المعيشية.

أطلق موقع حساب المواطن أمس أنه اليوم سوف يتم إيداع مستحقات دعم حساب المواطن السعودي، ويمكن الدخول من خلال موقع وزارة العمل السعودية على حساب المواطن والإستعلام عن موعد الصرف والإستعلام عن كافة الإستفسارات التي تخص الشكاوى ومكان الإيداع وكيفية الحصول على الدعم بالإضافة للشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن.

هناك خطوات يجب إتباعها بشكل صحيح، حتى يمكن الإستعلام عن حساب المواطن بكل سهولة.

الدخول أولاً على حساب المواطن عبر وزارة العمل السعودية هنا.

تسجيل رقم الهوية الخاص بالمتقدم.

تسجيل رمز التحقق.

الضغط على زر الإستعلام.

لا بد من توافر بعض الشروط في المتقدم لدعم حساب المواطن، أطلقتها وزارة العمل السعودية، حتى يمكنك الحصول على الدعم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

أن لا يزيد راتب المتقدم عن 10 ألاف ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم مسجل في أي برامج دعم أخرى.

من المقرر اليوم الأحد 10 يناير 2021 إيداع دعم حساب المواطن السعودي، والمقرر صرفه شهرياً في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، فيمكن الدخول على حساب المواطن للإستعلام عن موعد الصرف وكيفية استحقاقة.