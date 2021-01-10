أفغانستان : مقتل 12 مدنيًا فى غارة جوية بإقليم نمروز

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس إقليم نمروز، باز محمد ناصر، اليوم الأحد، مقتل 12 مدنيا على الأقل جراء غارة جوية استهدفت عناصر طالبان فى الإقليم الواقع جنوب غرب أفغانستان، الليلة الماضية.





ووفقًا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأحد، قال محمد ناصر إن الغارة الجوية استهدفت قرية مونازارى بمنطقة خاشرود، لافتًا إلى أنه "تم استهداف طالبان أيضًا، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بعد فى صفوف الحركة المتشددة".

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