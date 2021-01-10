إندونيسيا تحدد موقعى الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل فى إندونيسيا سويرجانتو تجاهجونو، اليوم الأحد، عن تحديد موقعى الصندوقين الأسودين لطائرة "سريويجايا إير" المنكوبة، وذلك بعد عمليات بحث استمرت يومًا كاملاً.





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