السودان : القبض على مدير بنك وصينيين لتورطهم فى تزوير العملة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "باج نيوز" الإلكترونى، قالت صحيفة "الانتباهة"، اليوم الأحد، إن عمليات التزوير شمل فئات 500 جنيه و200 جنيه.

كما أوقفت السلطات السودانية 3 صينيين ومترجم ومحاسب سودانيين، لقيامهم بشراء كميات من إنتاج محصول القطن بمؤسسة حلفا الزراعية الجديدة، إذ كشفت الصحيفة عن تورط مدير المصرف ونائبه وعدد من الموظفين مع كبار العملاء ومساعدتهم فى توريد العملات المزورة، مع توريدات العملاء للبنك من خلال مبالغ كبيرة يتم إخفاء العملات المزورة داخلها.

وبحسب الصحيفة، رصدت المباحث وفريق التفتيش من البنك المركزى، عمليات سحب لأكثر من 80 مليون جنيه من البنك فى أسبوعٍ واحدٍ، وقام المستثمرون الصينيون بشراء كميات كبيرة من القطن وتم ضبط المتهمين بعد أن نصبت المباحث كمينًا لهم أثناء عمليات الشراء داخل المؤسسة.

كما أشارت السلطات الأمنية فى السودان إلى ضبط 149 ألف جنيه فى المرة الأولى، إضافة إلى 50 ألف جنيه أثناء عمليات الشراء فى المرة الثانية، ثم 9 آلاف جنيه فى المرة الثالثة من فئات 500 و200 جنيه.