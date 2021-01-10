قالت إدارة الطيران المدني في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها.
وأضافت إدارة الطيران في بيان أن التعليق الجديد سيسري بدءا من يوم غد الاثنين.
وكانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.
وأعلنت السلطات البريطانية في الشهر الماضي عن رصد تفشي سلالة كورونا جديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة من جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).
ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وإسرائيل، إصابات بالسلالة الجديدة ذات القدرة المتزايدة على التفشي.
وأعلنت الحكومة البريطانية أمس عن رصد إصابات بطفرة جديدة أخرى من كورونا في أراضيها، ويعتقد أنها مرتبطة بدولة جنوب إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تواصل تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.