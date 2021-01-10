ألمانيا تعزز تدابيرها الأمنية لحماية البرلمان بعد أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي

عززت الشرطة الألمانية تدابيرها الأمنية لحماية البرلمان الفيدرالي ومحيطه في العاصمة برلين، بعد الاقتحام العنيف الذي تعرض له مبنى الكونغرس الأمريكي قبل أيام.
ونقلت صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية، اليوم الأحد، عن رئيس البرلمان، وولفغانغ شوبل، قوله، في رسالة وجهها إلى النواب: "لقد دعوت شرطة برلين إلى زيادة عدد قوات الأمن في المنطقة المحيطة بمبنى البوندستاغ".
واستبق رئيس البرلمان ذلك بطلب تقرير من وزارة خارجية بلاده عن أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي من طرف مئات المحتجين قبل أيام، ليستخلص الدرس من هذه الوقائع ويطلب تعزيز الحماية الأمنية للبرلمان الألماني (البوندستاغ).
تأتي المخاوف الألمانية على أمن البرلمان بعد العديد من الاحتجاجات بالقرب منه تخللتها مناوشات مع الشرطة واعتقالات.
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