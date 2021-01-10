وزير الصحة البريطاني: النظام الصحي في البلاد يقع تحت ضط هائل

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن النظام الصحي في بلاده يقع تحت ضغط هائل جراء التعامل مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأضاف هانكوك - اليوم /الأحد/ - "أنه لا يجب التخلي عن الالتزام في الوقت الحالي مع ظهور اللقاحات، وأنه يجب على الجميع الالتزام حتى يمكن تقليل عدد الحالات".

وتابع وزير الصحة البريطاني أن 200 ألف شخص يتلقون اللقاح يوميا، وسيتم افتتاح مراكز تلقيح جماعية خلال الأسبوع الجاري.