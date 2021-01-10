نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 1494 إصابة جديدة بكورونا بالعاصمة الألمانية طوكيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية منذ يوم الثلاثاء.

وفرضت السلطات في اليابان، حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة يوم الخميس، للحد من ارتفاع حالات العدوى بكوفيد-19.

وقال رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي مؤخرا إن "اليابان ستدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات المحيطة بها، بسبب فيروس كورونا".

وجاء إعلان سوجا بعد أن حث حكام المقاطعات الأربع، بما في ذلك طوكيو، الحكومة السبت الماضي على فرض هذا الإجراء على مناطقهم، بعد حدوث ارتفاع كبير في الإصابات الجديدة بالفيروس.