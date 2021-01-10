خدمة دعم الوقود من الخدمات الذي يبحث عنها جميع المواطنين داخل سلطنة عمان وفي الوقت الحالي قد أتاح نظام الدعم الوطني للمواطنين الحصول على هذه الخدمة إلكترونيا من خلال خطوات قد ذكرها نظام الدعم الوطني الذي يقدم قصارى جهده حتى يحصل المواطنين على جميع الخدمات التي يحتاجونها.تسجيل الدخول خدمة دعم الوقود سلطنة عمان 2021
يمكنك الحصول على خدمة دعم الوقود بسهولة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لنظام الدعم الوطني الإلكتروني الذي ذكر الخطوات والشروط المطلوبة حتى تتمكن من الحصول على الدعم يجب إتباع الخطوات التالية:-
- أولا قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للنظام.
- بعد ذلك قم بتسجيل بياناتك إلى النظام من خلال كتابة الإسم الخاص بالمواطن أو إسم المستخدم بعد ذلك ادخل الرقم المدني الخاص به ورقم الهاتف أيضا.
- تظهر لك أيقونة التالي قم بالضغط عليها.
- بعد الإنتهاء يكون قد أتممت تسجيل الدخول المباشر لدعم الوقود في سلطنة عمان.
هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لديك لكي تتمكن من التسجيل في نظام الدعم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-
- أن يكون عمر المواطن لا يقل عن 18 عام.
- أن يمتلك المواطن على مركبة خاصة به أو يمتلك مركب صيد.
- الشرط الرئيسي هو أن لا يتجاوز دخل المواطن 950ريال عماني شهريا.
- يتم تطبيق نظام الدعم على المواطن الذي يمتلك مركبة صيد أو مركبة شخصية فقط.
أتاح نظام الدعم الوطني للمواطنين تطبيق يمكنك تنزيله على هاتفك الخاص ويتناسب مع جميع أنواع الهواتف المحمولة لنظام الأندرويد أو الأيفون فقط عليك بالدخول على المتجر أو جوجل بلاي وقم بتنزيل التطبيق على هاتفك الذكي.
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خدمة دعم الوقود من الخدمات الذي يبحث عنها جميع المواطنين داخل سلطنة عمان وفي الوقت الحالي قد أتاح نظام الدعم الوطني للمواطنين الحصول على هذه الخدمة إلكترونيا من خلال خطوات قد ذكرها نظام الدعم الوطني الذي يقدم قصارى جهده حتى يحصل المواطنين على جميع الخدمات التي يحتاجونها.تسجيل الدخول خدمة دعم الوقود سلطنة عمان 2021
يمكنك الحصول على خدمة دعم الوقود بسهولة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لنظام الدعم الوطني الإلكتروني الذي ذكر الخطوات والشروط المطلوبة حتى تتمكن من الحصول على الدعم يجب إتباع الخطوات التالية:-
- أولا قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للنظام.
- بعد ذلك قم بتسجيل بياناتك إلى النظام من خلال كتابة الإسم الخاص بالمواطن أو إسم المستخدم بعد ذلك ادخل الرقم المدني الخاص به ورقم الهاتف أيضا.
- تظهر لك أيقونة التالي قم بالضغط عليها.
- بعد الإنتهاء يكون قد أتممت تسجيل الدخول المباشر لدعم الوقود في سلطنة عمان.
هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لديك لكي تتمكن من التسجيل في نظام الدعم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-
- أن يكون عمر المواطن لا يقل عن 18 عام.
- أن يمتلك المواطن على مركبة خاصة به أو يمتلك مركب صيد.
- الشرط الرئيسي هو أن لا يتجاوز دخل المواطن 950ريال عماني شهريا.
- يتم تطبيق نظام الدعم على المواطن الذي يمتلك مركبة صيد أو مركبة شخصية فقط.
أتاح نظام الدعم الوطني للمواطنين تطبيق يمكنك تنزيله على هاتفك الخاص ويتناسب مع جميع أنواع الهواتف المحمولة لنظام الأندرويد أو الأيفون فقط عليك بالدخول على المتجر أو جوجل بلاي وقم بتنزيل التطبيق على هاتفك الذكي.
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