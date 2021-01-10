بداية الفصل الدراسي الثاني 1442 بالسعودية وأهم قرارات وزارة التعليم

بداية الفصل الدراسي الثاني 1442، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات داخل المملكة السعودية عن التعليم بالمملكة السعودية لمعرفة مواعيد بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بالمملكة السعودية، حيث تم إصدار بعض القرارات من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية عددهم سوف يتم استكمال المرحلة التعليمية عبر الإنترنت

وذلك للحفاظ على جميع الطلاب، وذلك من خلال منصة مدرستي التعليمية، حيث أكد أنه تم إنشاء حوالي 33 قناة تعليمية تتضمن جميع المراحل، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم إلغاء الحضور إلى الجامعة وذلك حفاظاُ على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

بداية الفصل الدراسي الثاني 1442

سوف يتم عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 18 يناير للعام الجديد 2021 أما أجازه عيد الفطر المبارك سوف تبدأ يوم 29 أبريل 21 وبعد ذلك سوف تعود الدراسة، وبعد انتهاء إجازة العيد في يوم 18 مايو 2021 أما بالنسبة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ 23 مايو 2021 وإجازة نهاية العام الدراسي سوف تبدأ 3 يونيو 2021.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

يمكنكم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة السعودية لاستكمال المرحلة التعليمية عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية وهي كالاتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت وتحليل التسجيل ثم تقوم بالضغط على تسجيل حساب جديد من خلال هذه المنصات التعليمية ثم تقوم بالضغط علي حساب جديد وتبدأ بأصافة البريد الإلكتروني الخاص بك هو رقم الهوية وبعد الاطلاع على جميع البيانات والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أما في حالة إذا كان لديك حساب على هذه المنصات قم بتسجيل الدخول وتضيف رقم الهوية والبريد الإلكتروني وبعد الانتهاء من هذه الخطوات ضيف كلمة المرور وسوف يتم تفعيل بياناتك على منصة مدرستي التعليمية.