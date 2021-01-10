أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من صدمات البرد الشديدة في 6 محافظات

الأرصاد يحذر من صدمات البرد الشديدة في 6 محافظاتحذر المركز الوطني للأرصاد من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة .

وتوقع المركز في نشرته الجوية ، أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة ولا يستبعد تشكل الصقيع على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع .

وأفاد المركز أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت وغرب الجوف ومأرب وعلى المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات، من صدمات البرد الشديدة .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد الشديد و موجة الصقيع, محذرا مرتادي البحر وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

