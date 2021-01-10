أخبار اليمن : مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة

دوت الخليج -

مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة

أكد مصدر عسكري أن قوى العدوان استمرت في خرق هدنة الحديدة بشكل مكثف خلال الـ24 ساعة الماضية، مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدةأكد مصدر عسكري أن قوى العدوان استمرت في خرق هدنة الحديدة بشكل مكثف خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضح المصدر أن قوى العدوان نفذت 139 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و29 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 220 قذيفة و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 6 غارات للطيران التجسسي في الدريهمي والتحيتا وتحليق طائرة حربية في الدريهمي وثمان طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية والتحيتا. وذكر المصدر أن جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية في قرية المرازفة جنوب الجاح في بيت الفقيه بالتزامن مع تمشيط مكثف بمختلف الأعيرة النارية.

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