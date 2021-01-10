أخبار اليمن : بالأرقام.. آخر مستجدات كورونا حول العالم

بالأرقام.. آخر مستجدات كورونا حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين تجاوزت 90 مليونا و85 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 64 مليونا و467 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس مليون و935 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم السبت، تراجعاً مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وسُجلت 727 ألف و131 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,437 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (3781,480 وفاة)، والبرازيل (202,657 وفاة)، والهند (151,048 وفاة)، والمكسيك (133,204 وفيات)، وبريطانيا (80,868 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (22,699,938 إصابة)، والهند (10,451,346 إصابة)، والبرازيل (8,075,998 إصابة)، وروسيا (3,379,103 إصابات)، وبريطانيا التي تخطت اليوم حاجز الـ3 ملايين بواقع (3,017,409 إصابات).