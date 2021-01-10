"تبرأ منه يا بومبيو".. دبلوماسيون يطالبون وزيرهم بالقفز من مركب ترامب

وجه عدد من العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية من مسئولين ودبلوماسيون، رسالة لوزيرهم "مايك بومبيو"، يدعونه فيها، إلى القفز من سفينة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بعد يوم اقتحام الكونجرس الأمريكي وأعمال الشغب والفوضى التي صاحبت الاقتحام يوم الأربعاء الماضي 6 يناير المشهود، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأكد العاملون بالخارجية الأمريكية ضرورة إن يتبرأ ويدين الوزير مايك بومبيو ترامب، لأن أحداث الكونجرس لم تكن بالشيء العادي.

وجاء في نص رسالة (الوثيقة الرسمية) الدبلوماسيون :"يتعين على وزارة الخارجية أن تدين بشكل مباشرة دور الرئيس دونالد ترامب في الهجوم الوحشي على الحكومة الأمريكية، وأن تذكره بالاسم".

وفق ما ذكرت شبكات تلفزيونية أمريكية، فقد وقع على الوثيقة 100 دبلوماسي أمريكي، وإن المرسلين في انتظار استقبال الوزير بومبيو للرسالة وإجاباتها عليها.

ونادى أعضاء كونجرس جمهوريون من حزب ترامب قبل الديمقراطيين بعزله، وإحالته للتحقيق بالمادة 25 من الدستور الامريكي، التي تتحدث عن تولي نائب الرئيس مهام منصبه في حالات عدة أبرزها المرض.

وحرض ترامب بشكل مباشر إضافة إلى آخرين الجماهير الغفيرة على رفض فوز جو بايدن برئاسة أمريكا واعتباره وحده الفائز، شاحنًا الجماهير عاطفيًا، لتقدم بعدها على اقتحام مبنى الكابيتول هيل، وسقوط جرحى و5 قتلى.