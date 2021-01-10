بعد إعلان حالة الطورائ الحمراء.. الكويت توجه تحذيرا شديدا لمواطنيها في إسبانيا

دعت سفارة دولة الكويت في مدريد، اليوم الأحد، المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن الإسبانية إلى توخي الحذر من العاصفة الثلجية (فيلومينا) التي تضرب البلاد حاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ناشدت السفارة في بيان المواطنين الالتزام بالإرشادات التي تصدرها الحكومات الاقليمية والسلطات الاسبانية وذلك إثر العاصفة الثلجية التي تجتاح المدن الاسبانية.

وقامت السلطات الإسبانية بتعطيل النقل العام وحركة المركبات في الطرق الرئيسية والفرعية مما دعا السلطات المختصة الى إعلان حالة الطوارئ القصوى (الحمراء) حتى مساء يوم الاربعاء المقبل.

كما دعت السفارة المواطنين الى التواصل معها في حالات الطوارئ على الارقام التالية (0034651111116) و(0034913869666).

وجدير بالذكر أن العاصفة "فيلومينا" التي ضربت إسبانيا السبت، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل كما أصابت حركة النقل في مختلف أنحاء البلاد بالشلل.

وحذر خبراء الأرصاد من طقس أسوأ خلال الأيام المقبلة بعد أن جلبت فيلومينا أكبر تساقط للثلوج منذ عقود على وسط إسبانيا، ووصلت فرق الإنقاذ إلى 1500 شخص حاصرتهم الثلوج في سياراتهم.

وغطت العاصفة مدريد بثلوج كثيفة ما دفع بعض السكان لانتهاز الفرصة والتزلج على الجليد في شارع جران فيا الرئيسي بينما وصل ارتفاع الغطاء الثلجي في بعض الأماكن، حسب وسائل إعلام، إلى أكثر من 50 سنتيمترا.

وتسببت العاصفة في إغلاق مطار مدريد باراخاس منذ الجمعة وتوقف الحركة في حوالي 650 طريقا وبعض جوانب سكك الحديد إضافة إلى وقف سير الحافلات.