الصين تمدد تعليق رحلات طيران الركاب مع المملكة المتحدة

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الصينية، اليوم /الأحد/، تمديد قرار تعليق رحلات طيران الركاب المنتظمة بين الصين والمملكة المتحدة، الذي كان من المقرر انتهاء العمل به اليوم؛ وذلك في إطار جهود التصدي للتأثير المحتمل لفيروس كورونا المتحور الذي ظهر هناك.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن قرار التمديد اتخذ بناء على المتطلبات التي قدمها مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بشأن الآلية المشتركة للوقاية والسيطرة على المرض، وكذلك القوانين واللوائح ذات الصلة، فيما لم يتم إعلان موعد نهاية العمل بهذا التعليق.

وكانت الهيئة المنظمة للطيران المدني في الصين أعلنت، في وقت سابق، تعليق رحلات الطيران العادية بين الصين والمملكة المتحدة بداية من 28 ديسمبر 2020 وحتى 10 يناير 2021؛ للتصدي للتأثير المحتمل لفيروس كورونا المتحور.. فيما طالبت الهيئة أيضا خطوط الطيران المحلية والأجنبية بتوفير خدمات جيدة بشأن استرداد ثمن التذاكر أو تغيير الرحلات للركاب المتضررين.