بـ المدافع والدبابات.. التحالف الدولي يعزز قواعده في دير الزور بـ سوريا

دفع التحالف الدولي في سوريا، اليوم الأحد، بتعزيزات عسكرية ولوجيستية نحو حقلي “كونيكو والعمر” النفطيين في محافظة دير الزور، شرق البلاد.

ووفقا لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، تم رصد دخول نحو 25 شاحنة تابعة للتحالف الدولي إلى قواعدها في محافظة الحسكة قادمة من إقليم كردستان العراق، عبر معبر الوليد الحدودي، ومن ثم انطلقت إلى حقلي "كونيكو والعمر" النفطيين في محافظة دير الزور.

وأوضح المرصد السوري، أن الشاحنات كانت تضم معدات لوجستية وأسلحة ثقيلة من بينها مدافع بالإضافة إلى عربات مصفحة.

كما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر أهلية، قولها أن رتلا يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة لقوات الجيش الأمريكي، اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور، وذلك لتعزيز قواعده هناك.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة رافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.

وفي السابع من يناير الجاري، أفاد المرصد، بدخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي إلى الأراضي السورية، حيث دخلت قافلة جديدة تضم نحو 50 شاحنة تحوي معدات لوجستية وعسكرية وصهاريج وقود عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو القواعد التابعة للتحالف الدولي في محافظتي الحسكة ودير الزور.