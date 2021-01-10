الإمارات تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية

سجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 171,951 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 230,578 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 708 حالات.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2,454 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 206,114 حالة.

وفي سياق آخر، تلقى الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارات أم القيوين الإماراتية، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.