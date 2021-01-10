بعد إعلان فقدان السيطرة على كورونا.. مدير مستشفى الحريري يكشف كيفية تجنب سقوط لبنان في الهاوية

كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي في لبنان، فراس الأبيض، عن كيفية تجنب سقوط البلاد في الهاوية، ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "لبنان 24"، قال فراس الأبيض إن "تفشي العدوى في الأسرة الواحدة ناتج عن إصابة أحد أفراد الأسرة في المجتمع، ومن ثم نقله العدوى إلى أفراد منزله، لافتا إلى أن العدوى المنزلية ليست حدثا معزولا، ولذلك فإن السيطرة على انتشار العدوى في المجتمع هي أمر بالغ الأهمية".

وقال أبيض في تغريدات على حسابه على "تويتر": "إن عزو زيادة أعداد الكورونا الأخيرة إلى العدوى المنزلية هو أمر غير سليم، ويحول اللوم بعيدا عن السبب الحقيقي، وهو السماح للمجتمع باستئناف النشاط الطبيعي تقريبا على الرغم من أن معدل إيجابية الفحوصات تجاوز ١٣٪. من المهم تعلم هذا الدرس".

وأضاف مدير مستشفى الحريري:"هذا لا يعفي الأفراد من التقيد بالسلوك المسؤول،ولكن بالنظر إلى الخسائر الوشيكة في الأرواح، والتي كان بالامكان تجنبها، فمن الواجب أن نكون صريحين، المطلوب تغيير في الاتجاه واتباع نهج صارم إذا أردنا تجنب السقوط أكثر في الهاوية".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، إن عدد الإصابات اليومية بكورونا ارتفع خلال أسبوعين من 1500 إصابة يوميا إلى 5500، متوقعة وصول عدد الإصابات اليومية في البلاد إلى 8 آلاف.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن وزارة الصحة اللبنانية قولها " فقدنا السيطرة على تفشي فيروس كورونا".

وأكدت الوزارة عدم وجود أماكن شاغرة في غرف العناية الفائقة لمصابي كورونا.

فيما طالبت اللجنة النيابية الصحية في لبنان المسؤولين بفرض حالة الطوارئ الصحية فورا.

وسجلت السلطات الصحية في لبنان، أمس السبت، 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.