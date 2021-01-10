العنف إلى زوال.. بابا الفاتيكان يهاجم ترامب وأنصاره لأول مرة

عبر بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، عن إدانته لاقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، وفق ما أوردت وسائل إعلام دولية.

ودعا البابا، الناس إلى رفض العنف، ونبذ دعاته، معبرًا عن ذلك في مقابلة تلفزيونية أوروبية تذاع في وقت لاحق اليوم الأحد.

وأكد البابا، إنه سوف يكون هناك دائما أشخاص يعارضون المجتمع والديمقراطية والصالح العام.

وأضاف إنه فوجئ بما حدث في واشنطن واقتحام مبنى الكابيتول، لكن كان من السهل معرفة ما أدى إليها.

وحث الناس على التعلم من الموقف ومن التاريخ حتى لا يكرروا أخطائه.

وقال البابا إن مثل هذه المجموعات من الناس لا يتم دمجها في المجتمع، وإن مثل هذا العنف مصيره إلى الزوال عاجلا أم آجلا.

واحتشد أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمامه الأربعاء الماضي، واستمعوا لكلمته التي رفض فيها الإقرار بهزيمته في الانتخابات، ليتحركوا بعدها ضمن آخرين من كل المدينة، ويقوموا باقتحام مبنى الكابيتول.