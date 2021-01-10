لا تجزئة للاتفاق.. السودان يضع شرطا لاستئناف ونجاح مفاوضات سد النهضة

تستأنف المفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، اليوم الأحد، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد أعلن فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الاثيوبي برئاسة وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل، للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، مطالبا بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقد أمس السبت، مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقى، استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد دورا أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة، التى تسلمتها الدول الثلاث فى الاجتماع السداسى السابق بداية الشهر الجاري، تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف.

وبحث الاجتماع ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الإفريقى، وشدد السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقى دورا قياديا مبادرا في المفاوضات، أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

كما استعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة الزامية الاتفاق، الذي يتم التفاوض عليه، وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.