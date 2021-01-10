الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية أسعار البنزين من الاثنين 11 يناير

تعلن شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية كما كان ينتظر ويتوقع جميع المواطنين السعوديين ويترقبون الأسعار الجديدة للبنزين بكل شغف. وسيتم إعلان شركة أرامكو لأسعار البنزين مساء يوم الأحد المقبل والتي سيتم تطبيقها من صباح يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير الحالي. ونظر لإعداد المواطنين الضخم الذي يترقب إعلان شركة أرامكو الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية ، مما أدى إلى صدارة اهتمام العديد على منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك و الانستغرام وقد احتلت أسعار البنزين الجديد بحث مهول من المواطنين السعوديين.

أسعار البنزين في السعودية لشهر ديسمبر الماضي

هكذا تهم شركة أرامكو بعدة خطوات مهمة جدا من ضمنها المراجعة المستمرة على أسعار الوقود ومشتقاته المختلفة داخل المملكة السعودية وبشكل منتظم وشهري ، سعيا منها لتخفيف التأثير الذي يتعرض له المستهلك من تذبذب أسعار التصدير للبنزين. وقد أعلنت شركة «أرامكو» ، عن أسعار البنزين الجديدة لشهر ديسمبر ، وكانت هذه الأسعار كالتالي.

سيصبح سعر بنزين 91 ما يعادل 1.44 ريال سعودي. سيصبح سعر بنزين 95: ما يعادل 1.58 ريال سعودي. سيصبح سعر الديزل: ما يعادل 0.52 ريال سعودي. سيصبح سعر غاز البترول: ما يعادل 0.75 ريال سعودي. سيصبح سعر الكيروسين: ما يعادل 0.70 ريال سعودي.

هكذا كانت أسعار البنزين في السعودية لشهر ديسمبر الماضي وسيتم انتهاءها يوم الأحد 10 ديسمبر مع تمام الساعة 12 ليلا

أرامكو تعلن عنابتداء من 11 يناير 2021 الحالي

يتم التغيير والتعديل في أسعار منتجات الطاقة مثل أسعار البنزين ومشتقاته تبعا ووفقا لإجراءات حوكمة ، كما يمكن حدوث تغييرات مستمرة لأسعار منتجات الطاقة المحلية سواء تغييرات ارتفاعا أو انخفاضا تبعا ووفقا للتغيرات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية الأخري.

ستصبح الأسعار الجديدة للبنزين في 11 من شهر يناير الحالي كالتالي:

سيصبح سعر لتر بنزين 91 ما يعادل 1.44 ريال سعودي. سيصبح سعر لتر بنزين 95: ما يعادل 1.85 ريال سعودي. سيصبح سعر لتر الديزل: ما يعادل 0.52 ريال سعودي. سيصبح سعر لتر غاز البترول: ما يعادل 0.75 ريال سعودي. سيصبح سعر لتر الكيروسين: ما يعادل 0.70 ريال سعودي.

لقد قامت شركة أرامكو بالإعلان في شهر فبراير الماضي بعض التعديلات سيتم تطبيقها على فترات المراجعة الدورية لأسعار البنزين وتحويلها من مراجعات دورية من ربع سنوية إلى مراجعات دورية بشكل شهري. هكذا تتبع شركة أرامكو سياسية التعديل بشكل دوري ومستمر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتطبيق هذه التعديلات في اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي وذلك اتباعا إجراءات حوكمة في تعديل وتغيير أسعار منتجات المياه والطاقة.

كما تعمل شركة أرامكو السعودية على توفير جميع أنواع الوقود المختلفة لتلبية كافة الاحتياجات اليومية المتجددة لمختلف أنواع المحركات ، هكذا يتم توفير بنزين من النوع 91 و 95 لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات السيارات التي تقوم بعملها من خلال توافر البنزين ، كما يتم أيضا توفير الوقود اللازمة للديزل وكافة الشاحنات الضخمة والمركبات الأخرى.