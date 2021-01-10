أخبار اليمن : قرار تنظيمي جديد لرئيس المؤتمر الشعبي العام

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قرار تنظيمي جديد لرئيس المؤتمر الشعبي العام

اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس قراراً تنظيمياً جديداً بتعيين رؤساء دوائر بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. ينشر دوت الخليج فيما يلي نص (القرار): قرار تنظيمي جديد لرئيس المؤتمر الشعبي العاماصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس قراراً تنظيمياً جديداً بتعيين رؤساء دوائر بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. ينشر دوت الخليج فيما يلي نص (القرار): قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (2) لسنة 2021م

بتعيين رؤساء دوائر بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام. ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.

- وعلى قرار اجتماع اللجنة العامة المنعقد بتاريخ 30/10/2020م.

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي . (قــــــــــــــــــرر) ماده (1): يُعين الأخوه التالية اسماؤهم رؤساء دوائر بالأمانه العامه وعلى النحو التالي:

1- عبدالباسط محمد غبر رئيساً للدائرة القانونية.

2- علي عبدالله العنسي رئيساً للدائرة التنظيمية .

3- محمد عبدالوهاب جغمان رئيساً للدائرة الفنية وشؤون الانتخابات.

4- عبدالملك محمد الفهيدي رئيسا للمركز الإعلامي.

5- تهاني عبدالله الأشموري رئيساً لدائرة المرأه للشؤون التنظيمية والفروع.

6- زعفران علي احمد المهنا رئيساً لدائرة المرأه للأنشطة النسوية. ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه. صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ: 26 / جمادي اول / 1442هـ

الموافق : 10 / يناير/ 2021م صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام

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