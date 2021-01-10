أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يصدر قراراً تنظيمياً جديداً (نص القرار)

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رئيس المؤتمر يصدر قراراً تنظيمياً جديداً (نص القرار)

اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس قراراً تنظيمياً جديداً بتعيين نواب رؤساء دوائر بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. ينشر دوت الخليج فيما يلي نص (القرار): رئيس المؤتمر يصدر قراراً تنظيمياً جديداً (نص القرار)اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس قراراً تنظيمياً جديداً بتعيين نواب رؤساء دوائر بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. ينشر دوت الخليج فيما يلي نص (القرار): قــــرار رئيـس المــؤتمــر الشعبي العام رقـــم (4) لسنة 2021م

بتعيين نواب رؤساء دوائر بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام. رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام:

- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.

- وعلى قرار اجتماع اللجنة العامة المنعقد بتاريخ 30/10/2020م.

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي. (قــــــــــــــــــرر) ماده (1): يُعين الأخوه التالية اسماؤهم نواب رؤساء دوائر بالأمانه العامه وعلى النحو التالي:

1- شكري احمد العميسي نائباً لرئيس الدائره الفنية وشؤون الإنتخابات.

2- حميد اسماعيل السدعي نائباً لرئيس دائرة المنظمات الجماهيرية لشؤون الأتحادات والنقابات.

3- سيف عبدالولي الهياشي نائباً لرئيس دائرة المنظمات الجماهيرية لشؤون الجمعيات والمنظمات.

4- ناجي يحي القوسي نائباً لرئيس دائرة الشباب والطلاب للشؤون التنظيمية.

5- عبدالله محمد سعيد الشريف نائباً لرئيس دائرة الشباب والطلاب للانشطة الشبابية.

6- افراح زيد محمد عيون نائباً لرئيس دائرة المرأه للأنشطة النسوية. ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه. صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ : 26 / جمادي اول / 1442هـ

الموافق : 10 / يناير / 2021م صــادق بـن أميـن ابـوراس

رئـيـس المـؤتــمـر الشعبي العام

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