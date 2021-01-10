سلطان عمان يصدر عفوًا عن 285 سجينًا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، قال مصدر مسؤول من الشرطة السلطانية فى عمان، إن "الذين تشرفوا بالعفو بلغ عددهم 285 نزيلاً، منهم 118 نزيلاً أجنبيًا".
وأوضحت الوكالة العمانية أن العفو يأتى تزامنًا مع ذكرى يوم تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم فى البلاد، مراعاة لأسر هؤلاء السجناء.
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