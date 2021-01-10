أمريكا تتخطى 22 مليون إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة 22 مليون إصابة مؤكدة، اليوم الأحد، بعد تسجيل 269 ألفا و623 إصابة جديدة و3 آلاف و656 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وبحسب بيانات جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة 372 ألفًا و500 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة العالمية، لافتة إلى تسجيل معظم الحالات فى مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، التى سجلت أكثر من 889 ألف إصابة، وأكثر من 11 ألفًا و800 وفاة بسبب الوباء.

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