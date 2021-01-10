بعد اقتحام الكونجرس.. ألمانيا تعزز إجراءات الأمن حول الرايخستاج

ووفقًا لصحيفة "بيلد أم زونتاج"، فإن فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألمانى، أبلغ أعضاء البرلمان بتكثيف الإجراءات الأمنية حول "الرايخستاج"، قائلاً إن "شرطة ولاية برلين اتخذت ترتيبات لتعزيز قواتها حول مبنى الرايخستاج".
وبحسب الصحيفة، قالت المتحدثة باسم البرلمان الألمانى، إن شويبله كتب إلى المشرعين عن الوضع الحالى، لكنها أحجمت عن الإدلاء بتفاصيل عن محتوى الرسالة.
كما أوضحت الصحيفة أن شويبله طلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن أحداث العنف فى واشنطن، وأنه "سيحدد مع الحكومة الاتحادية وولاية برلين ما يمكن استخلاصه من نتائج من أجل الوضع الأمنى للبوندستاج".
وكان مؤيدو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكى فى العاصمة واشنطن يوم الأربعاء الماضى، احتجاجًا على خسارته فى انتخابات 3 نوفمبر الماضى، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم رجل شرطة.
وتخشى ألمانيا تكرار الحادث لديها، إذ أن العاصمة برلين شهدت وصول متظاهرين معارضين لقيود فرضتها السلطات فى مواجهة كورونا، إلى درجات مبنى البرلمان خلال مظاهرة فى أغسطس.
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