قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم /الأحد/، إن النائب الأول وزير الخارجية تشوي جونج-جون من المقرر أن ينضم إلى الوفد الكوري الجنوبي الذي وصل للعاصمة الإيرانية طهران يوم 7 يناير الجاري.
وذكرت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن النائب الأول لوزير الخارجية تشوي جونج-جون وصل إلى إيران؛ من أجل الإفراج المبكر عن بحارة كوريين جنوبيين كانوا على متن ناقلة النفط المحتجزة من قبل إيران، موضحة أنه من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يناقش مع الجانب الإيراني قضية الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، والتي تهتم بها إيران بشكل أكبر، مشيرة إلى أنه المتوقع أن يعطي نائب الوزير الأولوية القصوى لقضية الإفراج المبكر عن بحارة كوريين جنوبيين محتجزين خلال مفاوضاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تتوقع أن تشهد صعوبة في مفاوضاتها مع إيران بشأن الإفراج عن بحارة محتجزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.