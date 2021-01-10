لأول مرة منذ 9 أشهر.. تراجع الحالات النشطة في السعودية لأقل من2000 واستقرار في عدد الإصابات

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال لـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنه تم رصد 117 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الجائحة في المملكة إلى 363809 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 166 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355548 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6291 حالة وفاة.

وأفادت الصحة السعودية بتراجع الحالات النشطة في المملكة إلى ما دون الـ2000 لأول مرة منذ 9 أشهر حيث بلغ عددها 1970 والحالات الحرجة 309 حالة.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أطلقا خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق "توكلنا"، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح "محصّن" ضد الفيروس.

كما تلقى وزير الصحة السعودي صباح الخميس الماضي في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب الربيعة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده، على رعايتهم الكريمة واهتمامهم المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره