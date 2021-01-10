تفشي في 7 ولايات.. عودة الفيروس الشهير إلى الهند

أعلنت الهند رصدها لحالة تفشي للفيروس الشهير "إنفلونزا الطيور" بصورة سريعة في البلاد، بعدما تفشي خلال الأشهر الثلاثة الماضية وظهر في دول أوروبية وآسيوية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت التقارير الصحفية، إن الهند أكدت ظهور الفيروس في سبع ولايات، في حين تنتظر ولايات نتائج الاختبارات، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات لاحتواء الفيروس.

وجاءت ولاية أوتار براديش كأحدث ولاية تسجل حالات إصابة بالفيروس، حيث تم إغلاق حديقة حيونات في مدينة كانبور عقب نفوق أربعة من الطيور واثنين من الببغاوات.

وتقوم الهند بعملية ذبح لجميع الطيور في الأحواش كما تم إعلان أن حديقة الحيوانات أصبحت.

ويعد فيروس إنفلونزا الطيور معديا للطيور البرية والدواجن، ويمكن أن يصيب من يتعامل مع الطيور من الناس في حالة إصابتها.

ونفق أكثر من 3.5 مليون طائر في أوروبا، بما في ذلك البط المستخدم في إنتاج فطائر "فوا جرا" الفرنسية الشهيرة، من إنفلونزا الطيور منذ أكتوبر في أكبر تفشي واسع النطاق في القارة منذ أربع سنوات.

تم العثور على حالات جديدة من سلالات شديدة العدوى من "H5N8" و"H5N1" في ما لا يقل عن اثني عشر دولة، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

تنتشر الأنفلونزا غالبًا عن طريق الطيور المهاجرة، في معظم فصول الشتاء، لكن تقارير هذا الموسم بدأت في وقت أبكر من المعتاد ومن المرجح أن تستمر حتى مارس.