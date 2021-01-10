البحرين تتهم قطر بخرق اتفاق العلا

قال نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين إن قطر اخترقت اتفاق العلا للمصالحة، بإقدامها على احتجاز بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.

وقال الحمر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "قطر توقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية".

وأضاف: "تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين.. واختراقًا واضحًا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية".

كانت السلطات القطرية أوقفت بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية.

ويزداد التوتر بين قطر والبحرين خلال الفترة الأخيرة، بسبب احتجاز خفر السواحل القطري لقوارب صيد بحرينية في المياه الإقليمية للمنامة.

وتأتي الواقعة بعد أقل من اسبوع على توقيع "اتفاق العلا" على هامش القمة الخليجية بالمملكة العربية السعودية، والذي يهدف للمصالحة وإنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات مع قطر.