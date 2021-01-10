نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موقع الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت السلطات في إندونيسيا، اليوم الأحد، موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة شركة الخطوط الجوية "سريويجايا إير" المنكوبة.

وتأمل السلطات الإندونيسية، في انتشال الصندوقين قريبا، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، العثور على حطام الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد.

ويذكر أن الطائرة تقل 65 شخصا، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.