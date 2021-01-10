نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتشفت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل، وفقًا لروسيا اليوم.

وفي تصريحات صحفية، قال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.