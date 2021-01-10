نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تسجل 20 وفاة و699 إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 20 وفاة و699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في البلاد بلغت 89.2%.

وأفادت الصحة الفلسطينية، بأن نسبة الإصابات النشطة بلغت 9.7%، نسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولقتت الصحة الفلسطينية، إلى وجود 98 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.