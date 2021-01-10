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انت الان تتابع تفاصيل خبر أرامكوا تعلن أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية، التي ينتظرها المواطن والمقيم بحالة كبيرة من الترقب والانتظار الشديد خوفاً من ارتفاعها من أجل تعلقها بارتفاع الأسعار، الكل يعلم أن ارتفاع أسعار البنزين يؤدي بشكل مباشر إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعار الأجهزة المنزلية التي لا يستغني عنها كل بيت، لذلك يترقب كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة إعلان شركة أرامكوا كبير الشركات البترولية إعلان سعر البنزين، والذي نوضحه إليكم عبر كلمات هذا المقال عبر موقعكم مصر فايف.
أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية
تقدم شركة أرامكو السعودية يوم العاشر من الشهر الميلادي بيان بأسعار المواد البترولية من (بنزين 95، بنزين 91، كيروسين، غاز البترول، الديزل) حيث أكدت الشركة أن ارتفاع تلك المنتجات يأتي نتيجة العديد من العوامل التي علي رأسها تكاليف النقل والضرائب بالإضافة إلي ارتفاع أسعار النفط العالمي، حيث جاءت اسعار البنزين المقرر انتهاء العمل بها بنهاية اليوم الأحد 10 يناير 2021 كالتالي:
- سعر لتر بنزين 95: بمقدار 1.58 ريال سعودي.
- سعر لتر بنزين 91: بمقدار 1.44 ريال سعودي.
- سعر لتر الديزل: بمقدار 0.52 ريال سعودي.
- سعر لتر غاز البترول: بمقدار 0.75 ريال سعودي.
- سعر لتر الكيروسين: بمقدار 0.70 ريال سعودي.
بيان بأسعار البنزين الجديدة
أوضحت شركة أرامكو أنها بنهاية اليوم الأحد ستصدر بيان بأسعار البنزين الجديدة المقرر العمل بها حتي نهاية يوم العاشر من شهر فبراير 2021، كما أكدت معظم التوقعات أن أرامكوا ستعلن عن زيادة في أسعار البنزين في مساء اليوم بزيارة ليست كبيرة، لذا نؤكد للسادة القراء اننا في مساء هذا اليوم سنوضح إليكم تحديث بأسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية.
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