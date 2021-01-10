نظام فارس الخدمة الذاتية طلب إجازة اضطرارية أو مرضية 1442 بالخطوات الصحيحة

نظام فارس الخدمة الذاتية طلب إجازة ، يوجد الكثير من الخدمات والاستعلامات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، ونتطرق في هذا التقرير لرصد تفاصيل نظام فارس الخدمة الذاتية طلب إجازة اضطرارية أو مرضية وذلك من خلال تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية واتباع بعض الخطوات الهامة للحصول على الإجازة في نظام فارس، كما سنتعرف أيضاً على أنواع الإجازات في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442.

نظام فارس الخدمة الذاتية

تُعد الخدمة الذاتية في نظام فارس الجديد 1442 هي أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها وزارة التعليم السعودية لجميع العاملين وشاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة من معلمين ومعلمات وعمال وإداريين، كما تُعد الخدمة الذاتية هي أحد فروع الخدمات والأنظمة في منصة فارس التابعة لوزارة التعليم السعودية، وتقدم العديد من الاستعلامات والمميزات للجميع.

وفي ذات الصدد فقد أعلن نظام فارس الخدمة الذاتية الرياض الأسبوع الماضي عن إتمام عملية إدخال العلاوة السنوية لدى حسابات المعلمين بوزارة التعليم السعودية، حيث يُمكنهم الآن تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 والإطلاع على موعد العلاوة السنوية 1442.

نظام فارس للإجازات

يوجد العديد من الإجازات التي يُمكن تقديم الطلب للحصول عليها والتي تتمثل في التالي: إجازة عادية المادية 27، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان، إجازة استثنائية، إجازة اضطرارية، إجازة سنوية أو اعتيادية، إجازة رياضية، إجازة دراسية، إجازة اضطرارية للمتعاقدين، إجازة غسيل كلى، إجازة عادية بعد الاستثنائية، إجازة سنوية للمتعاقدين، إجازة مرافقة مريض، إجازة مرضية للمتعاقدين، إجازة رياضية خارج حدود المملكة، إجازة رياضية إضافية خارج حدود المملكة، إجازة مرضية خطرة، إجازة صيفية، إجازة مرضية بسبب حادث.

نظام فارس طلب إجازة اضطرارية أو مرضية

نتعرف معكم الآن على بعض الخطوات عن طريقة طلب إجازة اضطرارية أو مرضية في نظام فارس الخدمة الذاتية، كما سنرفق لكم فيديو قصير يوضح أيضاً طريقة تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية وطلب إجازة.

اختيار طلبات الإجازات من القائمة الرئيسية

اختيار أيقونة طلب إجازة.

يجب الإطلاع على رصيد الإجازات عبر أيقونة الأرصدة.

اختيار نوع الإجازة، ثم قم باختيار بداية الإجازة ونهايتها، ثم اختار الموظف البديل لك في إثناء الإجازة.

بعد انتهاء تسجيل طلب الإجازة، يُرجى عمل الإجراءات والموافقات على طلب الإجازة من خلال قائمة العمل.

والجدير بالذكر أنه من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية يُمكن الإطلاع على جميع الدرجات والمراتب التي حصل وانتقل إليها الموظف بوزارة التعليم السعودية طبقاً للسم الوظيفي المُعلن عنه سابقاً، هذا وسنتابع معكم المزيد فيما يخص نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد وما يُقدمه من خدمات إلكترونية عديدة ومتميزة.