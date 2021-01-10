عدد أيام الدراسة والإجازات الرسمية| تقويم الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442

بقي نحو أسبوع على بداية الترم الثاني من الدراسة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن التعرف إلى تقويم الفصل الدراسي الثاني 1442 الذي أعلنته وزارة التعليم قبل بدء الدراسة في هذا العام الذي كان في يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020م، إذ انتهى الطلاب من اختبارات الترم الأول في يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، وبدأت إجازة نصف العام التي من المقرر أن تستمر أسبوعين، قبل أن يعود الطلاب للدراسة سواء عن بعد أو حضوريًّا حسبما تقرر الوزارة، وذلك بناء على تنسيق مع وزارة الصحة المعنية بتحديد مدى إمكانية حضور الطلاب والمعلمين في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، والتي فرضت إجراءات احترازية من بينها إغلاق المدارس منذ مارس 2020م.

تقويم الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442

ننشر معكم تقويم الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442هـ وكذلك باقي تفاصيل خريطة مواعيد الدراسة في هذا العام، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك على النحو الآتي:

عودة الإداريين للدراسة في هذا العام كانت في يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020م. كانت عودة المعلمين، يوم الأحد 4 محرم 1442 هـ، الموافق 23 أغسطس 2020 م. انتظام الطلاب في يوم الأحد 11 محرم 1442 هـ، الموافق 30 أغسطس 2020م. إجازة اليوم الوطني في يوم الأحد 6 صفر 1442 هـ، الموافق 23 سبتمبر 2020 م. اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 5 جمادى الأولى 1442 هـ، الموافق 20 ديسمبر 2020م. جاءت إجازة منتصف العام يوم الخميس 16 جمادي الأولى 1442 هـ، الموافق 31 ديسمبر 2020 م وتستمر لمدة أسبوعين. من المقرر أن يبدأ الترم الثاني في يوم الأحد 4 جمادي الآخرة 1442 هـ، الموافق 17 يناير 2021 م. تأتي اختبارات الترم الثاني، في يوم الثلاثاء 11 شوال 1442 هـ، الموافق 23 مايو 2021م. إجازة نهاية العام يوم الخميس 22 شوال 1442 هـ، الموافق 3 يونيو 2021م.

عدد أيام الدراسة والإجازات في عام 1442

رصدت وزارة التعليم في المملكة ضمن الجدول الخاص بالمواعيد عدد أيام الدراسة وكذلك الإجازات على النحو الآتي: