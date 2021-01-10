خطوات استخراج الهوية الرقمية منصة أبشر.. الأحوال المدنية

بعد إعلان الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية عن إطلاق الهوية الرقمية ، يبحث الكثير من الأشخاص الآن عن كيفية إصدار الهوية الرقمية منصة أبشر والتي يمكن من خلالها الحصول على الهوية الإلكترونية الرقمية وتفعيلها ببضع خطوات بسيطة، وسيتم من خلال هذا المقال التعرف على تسجيل دخول في منصة ابشر من أجل تفعيل الهوية وتنزيلها وطباعتها لحفظها لاحقا داخل الجهاز.

الهوية الرقمية منصة ابشر تسجيل الدخول

وفي وقت سابق أطلقت الأحوال المدنية الهوية الرقمية للمواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، وتهدف من خلالها إلى استحواذ المواطن على البطاقة الوطنية في حال تم طلبها من الجهات الأمنية وليس بحوزة المواطن ما يثبت شخصيته، بسبب مان ويمكن من خلال الهوية الرقمية أن يتم التعرف على الشخص عن طريق إبرازها للجهات المختصة في أي مكان، ويمكن حفظها على الهاتف المحمول وعرضها بدون الحاجة إلى وجود انترنت بعد أن تتم طباعتها وتنزيلها وحفظها في الجهاز، على أن يتم شرح كيفية إصدار الهوية الرقمية في الفقرة التالية.

كيف أُفعل الهوية الرقمية في بوابة أبشر أفراد

أطلقت وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات على بوابة أبشر حتى يتسنى للمقيمين والمواطنين استصدار الأوراق والمستندات بمختلفها عن بعد، ومن أبرز هذه الخدمات الجديدة هي خدمة الهوية الرقمية ويمكن استخراجها عن طريق تطبيق أبشر أفراد، أو عن طريق موقع ابشر للأفراد، وفيما يلي الخطوات الكاملة للحصول على الهوية:

أولا يمكن الدخول إلى تطبيق ابشر أو تسجيل دخول أبشر أفراد

ثم التسجيل بواسطة الحساب الشخصي لكل مقيم أو مواطن عبر اسم المستخدم وكلمة السر

اختر من القائمة اليمينية خدماتي

ثم بعد ذلك قم باختيار تنزيل الهوية الرقمية

الآن قم بمتابعة مراجعة البيانات الخاصة بالبطاقة من أجل التأكد منها، ثم اذهب إلى تحميل الهوية الرقمية الموجود أسفل صفحة التأكيد.

كيفية استخراج الهوية الرقمية للمقيم

يتم الحصول على الهوية الرقمية للمقيمين في المملكة العربية السعودية عبر بوابة أبشر بنفس الطريقة التي ذكرناها للمواطنين، وتكون من خلال الدخول إلى البوابة من ثم الدخول إلى خدماتي، وبعدها استعراض البيانات، تجدر الإشارة الى أن الهوية الرقمية تتصف بوجود الرمز المتطور كيو آر كود والذي يمكن من خلاله استعراض البيانات الخاصة بالهوية بشكل مباشر، وتعتبر الهوية الرقمية مهمة ونقطة تحول كبيرة للمقيمين من أجل تسهيل الأمور القانونية على المقيمين في المملكة.